Des ingénieurs de la VUB développent un prototype de respirateur

Une équipe d'ingénieurs de la Vrije Universiteit Brussel a réalisé un prototype d'un modèle simple de respirateur, qui va faire l'objet de tests et pourra peut-être à terme aider à répondre au besoin criant d'appareils de ce type, pour le traitement de patients souffrant de la Covid-19, la maladie liée au nouveau coronavirus.Le prototype se base sur des travaux du prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology) et a été équipé de capteurs sur base de spécifications de chercheurs de la Johns Hopkins University et de l'UZ Brussel. "Cet apport est essentiel. Certaines entreprises ont également mis des composants à disposition. En temps normal, cela irait beaucoup moins vite mais on se rend actuellement compte que l'on doit collaborer", explique Mark Runacres, responsable du FabLab Brussels, qui souligne l'urgence de la situation et la nécessite d'agir vite. (Belga)