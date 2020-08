Des jeunes militants, dont Adélaïde Charlier, en visite chez Merkel jeudi prochain

Jeudi prochain, la chancelière allemande Angela Merkel recevra plusieurs jeunes européens militant pour le climat, a indiqué vendredi le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert. Selon l'agence de presse DPA, les Belges Adélaïde Charlier et Anuna De Wever participeront également à l'échange.Mme Merkel veut tirer profit de la présidence tournante allemande du Conseil de l'Union européenne pour avancer en matière de protection du climat. Outre les activistes belges, la Suédoise Greta Thunberg et l'Allemande Luisa Neubauer seront également présentes lors de la rencontre avec la chancelière. Le mois dernier, les quatre jeunes militantes ont appelé les chefs d'État ou de gouvernement européens à prendre des mesures urgentes afin de prévenir une catastrophe climatique. Dans une lettre ouverte, elles ont exigé, entre autres, l'arrêt des investissements et des subventions dans les combustibles fossiles. La lettre a été signée par plus de 120.000 personnes, dont la jeune Pakistanaise de 22 ans Malala Yousafzai, militante pour les droits humains, ainsi que de nombreuses célébrités comme l'acteur américain Leonardo DiCaprio. (Belga)