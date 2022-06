Des maires du Honduras, Guatemala et Salvador s'allient contre une mine d'or

Des maires de municipalités au Guatemala, au Salvador et au Honduras se sont alliés pour dire leur opposition à un projet de mine d'or à ciel ouvert en territoire guatémaltèque qui pourrait selon eux contaminer les eaux du fleuve Lempa, le plus grand d'Amérique centrale, qui assure les besoins en eau de 4,5 millions de personnes.Les maires réunis au sein de la "Communauté trinationale des municipalités Rio Lempa" affirment que la mine aurifère Cerro Blanco, initialement gérée par la société "Entremares S.A." est maintenant entre les mains d'une société canadienne, "Bluestone Resources". Selon eux, cette dernière à "l'intention" de changer la méthodologie d'exploitation minière souterraine en exploitation à ciel ouvert" qui serait "plus destructrice". Ils estiment "irrémédiables et irréversibles" les dommages causés à l'environnement, à l'eau et aux écosystèmes en raison de l'utilisation de grandes quantités de cyanure et d'arsenic pour séparer l'or des matériaux extraits. Selon le communiqué, la mine, située sur la municipalité de Asuncion Mita, a déjà "contaminé" le bassin aquifère, "mettant en danger" la population des trois pays. Le Lempa, long de 422 kilomètres, prend sa source au Guatemala et y court sur 30 km, traverse le Honduras sur 31 km et se jette dans le Pacifique au Salvador après avoir serpenté sur 360 km. "La demande de modification du permis environnemental a été soumise aux autorités nationales à la fin de l'année dernière (...) pour intégrer la nouvelle méthode d'exploitation minière à ciel ouvert", indique la société dans un communiqué diffusé lundi sur son site internet. La société créée en 2017 autour de ce projet minier attend de "recevoir l'approbation de l'amendement du permis environnemental d'ici la fin de l'année, suivi d'un permis de construction et de permis forestiers" et "s'engage à démontrer des pratiques minières responsables". (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.