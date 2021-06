Des manifestants demandent au parlement fédéral de lever les brevets sur les vaccins Covid

Une quarantaine de manifestants ont protesté mardi matin près du parlement fédéral à Bruxelles pour demander la levée des brevets des vaccins contre le Covid-19. Le sujet devait justement être abordé le jour même par la Commission de la santé au travers d'un débat autour de deux résolutions en ce sens. Selon les manifestants, c'est la meilleure solution pour contrôler la pandémie dans le monde.Les participants à cette action font partie de l'initiative citoyenne européenne "No profit on pandemic" (trad : pas de profits sur le dos de la pandémie), qui a déjà recueilli 205.000 signatures, dont 30.000 en Belgique. Il s'agit d'une coalition composée d'organisations, de partis, de mutualités et de collectifs, qui chez nous comprend la Mutualité chrétienne, les réseaux Beweging.net et Médecine pour le peuple, l'organisme Viva salud, le mouvement Hart boven hard, et le 11.11.11. Lors de l'action, plusieurs manifestants se sont habillés de grands ballons gonflables portant l'inscription : "Faites sortir le monde de sa bulle". Leurs revendications portaient sur une levée temporaire des brevets des vaccins contre le coronavirus afin de permettre une accélération mondiale de la campagne de vaccination. Des pays comme l'Inde, où le variant delta prolifère, pourraient en profiter pour produire rapidement eux-mêmes des vaccins en masse. "Nous continuons à faire pression sur l'Europe pour qu'elle lève les brevets, car en tant que société, nous ne pouvons pas accepter que le Covid-19 ne soit pas arrêté, sous prétexte que le profit est plus important que la santé", déclare Janneke Ronse de Médecine pour le peuple. Présents lors de la manifestation, avant de se rendre à la Commission de la santé, les parlementaires André Flahaut (PS), Sofie Merckx (PTB) et Séverine de Lavaleye (Ecolo) ont expliqué pourquoi ils sont en faveur de la levée des brevets et se battront pour cela au parlement fédéral. (Belga)

