Des manifestants mettent le feu au Parlement du Guatemala

Des centaines de Guatémaltèques ont mis le feu samedi au parlement du Guatemala pour protester contre le budget 2021, a constaté un journaliste de l'AFP.Depuis la rue, on voyait les flammes à l'intérieur du parlement, et la Croix-Rouge du Guatemala soignait des gens intoxiqués par la fumée, selon un porte-parole de l'organisation, Andrés Lemus. Les manifestants exigeaient le départ du président Alejandro Giammattei, coupable selon eux d'avoir donné son aval au budget controversé de près de 13 milliards de dollars, le plus important de l'histoire du pays, voté au Congrès. Peu avant, le vice-président du Guatemala lui-même, Guillermo Castillo, avait exhorté le président Alejandro Giammattei de démissionner avec lui, pour "le bien du pays", après l'adoption au parlement de ce budget qui génère une dette importante. Différents groupes sociaux avaient convoqué à une manifestation afin d'exiger la démission du président. Le parlement, composé pour la plupart de membres du parti au pouvoir et de formations apparentées, a approuvé cette semaine le budget controversé. Cependant la plupart des fonds sont destinés à des infrastructures gérées par des entrepreneurs et négligent la lutte contre la pauvreté et la malnutrition infantiles, qui touchent près de la moitié des enfants de moins de cinq ans, ce qui a suscité des protestations. (Belga)

