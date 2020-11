Des messages à la frontière néerlandaise pour éviter les déplacements non-essentiels

Neuf remorques affichant en néerlandais "Traverser la frontière? Seulement pour les déplacements essentiels! C'est comme ça que nous nous protégeons les uns les autres" ("De grens over? Alleen noodzakelijke reizen! Zo beschermen we elkaar") sont positionnées depuis cette semaine aux postes frontières de Maastricht, Lanaken et Riemst.Les remorques ont été placées à l'initiative des bourgmestres des trois communes frontalières et sont destinées à signaler aux navetteurs qu'un déplacement non-essentiel au-delà de la frontière n'est pas autorisé actuellement en raison de la crise sanitaire. "Bien que les gens adhèrent généralement bien aux mesures pour limiter la propagation du coronavirus, nous voyons encore des mouvements frontaliers et nous nous demandons s'ils sont nécessaires. Ces panneaux sont un avertissement supplémentaire", déclare la bourgmestre de Maastricht, Annemarie Penn-te Strake. Sont considérés comme nécessaires les déplacements professionnels, pour les études, pour les soins médicaux, pour les visites familiales ou encore pour des funérailles. (Belga)