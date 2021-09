Des mesures pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre dans la construction

L'Institut wallon de Formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) et le secteur de la construction mettront en oeuvre dans les prochaines semaines des mesures concrètes pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, ont annoncé conjointement lundi, lors d'une conférence de presse à Charleroi, les responsables de l'organisme et des représentants du secteur de la construction. Parmi ces mesures annoncées figurent des incitants financiers, des actions de sensibilisation ainsi que des ""rencontres-minutes" entre les différents acteurs de la formation en alternance.Les reconstructions après les inondations survenues en Wallonie à la mi-juillet rendent plus criante encore la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, ont souligné l'IFAPME et le secteur de la construction. Or, les apprenants en alternance peuvent constituer une partie de la solution au manque de main-d'oeuvre. Concrètement, le secteur de la construction s'est engagé à augmenter de 100 euros le montant de la rétribution mensuelle octroyée aux apprenants et apprenantes. L'IFAPME prendra quant à elle à sa charge les frais de scolarité ou les minervaux. L'organisme mettra aussi en place un coaching personnalisé pour les apprenants et apprenantes qui s'engageront dans la dynamique du plan de reconstruction de la Wallonie. (Belga)