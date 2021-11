Des militants d'Extinction Rébellion arrêtés lors d'une action rue de la Loi à Bruxelles

Plusieurs militants d'Extinction Rébellion ont été arrêtés administrativement, samedi à la mi-journée, alors qu'ils occupaient la rue de la Loi à Bruxelles, pour protester contre le manque d'action des autorités en faveur du climat. De nombreux effectifs de police avaient été déployés sur place dès la matinée. La manifestation n'était pas autorisée.Des combis de police ont bloqué un large tronçon de la rue de la Loi, au-delà de la zone neutre, samedi vers 12h00, alors qu'une action du groupe Extinction Rébellion se préparait. Des policiers en grand nombre, dont certains accompagnés de chiens, appuyés par un hélicoptère qui survolait la zone, ont procédé à l'arrestation administrative de militants qui s'étaient couchés sur la route. Ces derniers, applaudis par d'autres manifestants présents autour du périmètre de sécurité imposé par la police, ont ainsi voulu marquer leur mécontentement face à ce qu'ils estiment être un manque de courage des responsables politiques pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, alors que se tient en ce moment la COP26 à Glasgow. "Après des années de manifestations, de pétitions, de campagnes d'absentéisme climatique, etc. L'heure est maintenant à la colère", a déclaré Xavier De Wannemaeker, porte-parole d'Action Rébellion. "Les inondations en Wallonie et le dernier rapport du GIEC montrent clairement que la crise écologique est inévitable. De plus en plus d'hommes politiques internationaux donnent l'impression de reconnaître l'urgence de la situation lorsqu'on les entend parler aujourd'hui. Pourtant, il existe un fossé énorme entre leurs paroles et leurs actes. Trop souvent, ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire pour que notre planète reste habitable." (Belga)