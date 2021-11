Des milliers d'Australiens manifestent contre la vaccination

Des milliers d'opposants à la vaccination contre le Covid-19 se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes d'Australie.Près de 85% des Australiens âgés de plus de 16 ans sont entièrement vaccinés et ont renoué avec une vie presque normale. Les manifestants réunis samedi dans les plus grandes villes du pays ont protesté contre la vaccination obligatoire, qui n'est exigée que dans certains Etats et Territoires pour certaines catégories professionnelles. A Melbourne, plusieurs milliers de personnes ont appelé à l'emprisonnement du Premier ministre de cet État, Daniel Andrews, et contre un projet de loi visant à accorder plus de pouvoirs au gouvernement de l'Etat de Victoria pour lutter contre la pandémie. Aucun affrontement avec la police n'a été signalé contrairement à de précédentes manifestations, ni d'appels à la pendaison de dirigeants politiques. Selon la police, jusqu'à 10.000 personnes se sont rassemblées à Sydney, parmi elles des anti-vaccination . Environ 2.000 personnes ont manifesté à Melbourne pour s'opposer au rassemblement anti-vaccination, l'une des premières contre-manifestations depuis le début de la pandémie. L'Australie a enregistré plus de 195.000 cas et 1.933 décès liés au virus sur une population de plus de 25 millions d'habitants depuis le début de la pandémie. (Belga)