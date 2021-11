Des milliers d'enfants réclament des aires de jeux sans tabac aux élus locaux

A l'initiative de l'association Générations sans Tabac, des élèves de 5e et 6e primaire de 150 écoles belges enverront quelque 18.000 cartes postales cette semaine aux élus locaux afin de les encourager à bannir le tabac des aires de jeux et terrains de sports.L'action, dont le coup d'envoi a été donné mardi dans une école gantoise, a une portée nationale et vise à encourager un maximum d'élus locaux à prendre des mesures supplémentaires pour exclure la cigarette des aires de jeux et terrains de sports. "Chaque semaine, des centaines de jeunes commencent à fumer parce qu'ils voient d'autres personnes fumer", déplore Générations sans Tabac. Plus de 77 communes collaborent déjà avec l'association, selon laquelle il existe actuellement quelque 700 aires de jeux et terrains de sports sans tabac en Belgique. Fruit d'une collaboration entre l'association flamande "Kom op Tegen Kanker" et de l'Alliance pour une Société sans Tabac, Générations sans Tabac milite depuis 2018 pour sensibiliser aux dangers de la cigarette en présence des enfants. (Belga)

