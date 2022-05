Des milliers de contrefaçons saisies à Leeuw-Saint-Pierre

La police et divers services d'inspection des douanes et du SPF Économie, notamment, ont mis au jour jeudi dernier des milliers d'imitations d'appareils électroniques, ainsi que des contrefaçons de vêtements, tapis et autres objets de marque lors d'un contrôle mené dans plusieurs entreprises de Leeuw-Saint-Pierre, a indiqué lundi la police locale.Des inspections et des contrôles ont été effectués dans sept entreprises, tant sur le plan social qu'économique, a-t-elle précisé. Plusieurs infractions sociales ont été repérées, dont l'emploi de deux personnes sans titre de séjour dans une entreprise. L'un de ces deux travailleurs a été transféré au centre fermé de Vottem en vue de son expulsion. Parmi les infractions repérées, de nombreuses violations en matière environnementale ont aussi été constatées. (Belga)

