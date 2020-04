Des milliers de morts du Covid-19 redoutées en maisons de retraite au Royaume-Uni

Des milliers de personnes sont mortes en maisons de retraite au Royaume-Uni, bien au-delà des chiffres officiels, affirme un organisme représentant le secteur, Care England, avançant une estimation de 7.500 décès.Le Royaume-Uni a dénombré 14.576 victimes du Covid-19, selon le dernier bilan publié vendredi. Mais ce chiffre ne comprend que les décès à l'hôpital de patients testés positifs. Le Bureau des statistiques nationales (ONS), qui décompte les morts plus largement mais avec une dizaine de jours de décalage, a dénombré 217 morts au 3 avril dans les maisons de retraites d'Angleterre et du Pays de Galles, selon son dernier bilan hebdomadaire. Après avoir collecté ses propres données, Care England, qui représente des maisons de retraites indépendantes, estime que le nombre réel de décès est bien supérieur. "Si nous examinons certains des taux de mortalité depuis le 1er avril et que nous les comparons avec les taux des années précédentes, nous estimons qu'environ 7.500 personnes pourraient être décédées des suites de Covid-19", a déclaré au quotidien Telegraph Martin Green, directeur général de Care England. Il a souligné que "sans dépistage, il était très difficile de donner un chiffre exact" du nombre de décès. Interrogé sur les chiffres de l'ONS par une commission parlementaire vendredi, le ministre de la Santé Matt Hancock a admis que le nombre réel de morts en maisons de retraites était "plus grand" et a assuré qu'un décompte officiel serait "publié très prochainement". En Angleterre uniquement, 3.084 maisons de retraite avaient connu des cas de Covid-19 à la date du 15 avril, selon Public Health England, les autorités de santé locales. Lundi, plusieurs associations ont écrit au ministre de la Santé pour lui réclamer davantage de dépistages et d'équipements de protection pour le personnel des maisons de retraite. Le ministre a promis deux jours plus tard que des dépistages seront proposés aux résidents et employés de maisons de retraite présentant des symptômes, ou revenant de l'hôpital, ce qui n'était pas systématiquement le cas. Les soignants s'inquiètent eux aussi d'un manque de combinaisons médicales qui pourrait toucher des hôpitaux dès ce week-end. Public Health England a adapté ses directives vendredi, indiquant que médecins et infirmières pouvaient se voir demander de réutiliser certains éléments de leurs combinaisons médicales car "des compromis sont nécessaires pour optimiser l'usage de tenues de protections en période d'extrême pénurie". Vendredi, Matt Hancock n'a pu garantir devant la commission parlementaire que les soignants auraient le nombre de combinaisons médicales dont ils ont besoin ce week-end, expliquant que l'approvisionnement était compliqué par une très forte demande internationale. (Belga)