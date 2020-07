Des milliers de personnes manifestent à Jérusalem contre Netanyahu

Des milliers de personnes manifestaient mardi soir à Jérusalem contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption dans plusieurs affaires, exigeant sa démission."La corruption de Netanyahu nous rend malades", "Netanyahu, démission", pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les manifestants devant la résidence du Premier ministre, ont constaté des journalistes de l'AFP. Un des organisateurs de la manifestation, le général de réserve Amir Haskel avait appelé le public à venir spécialement le 14 juillet, "231e anniversaire de la Révolution française", pour "réclamer la liberté, l'égalité et la fraternité". De nombreuses forces de police encadraient le rassemblement. Les manifestants portaient des masques mais sans tenir compte des distanciations physiques obligatoires. "Le virus le plus mortel n'est pas le Covid-19 mais la corruption", a affirmé à l'AFP Laurent Cigé, venu de Tel-Aviv pour participer à la manifestation. Inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, M. Netanyahu est au coeur d'un procès dont la prochaine audience est prévue le 19 juillet. Selon la loi israélienne, le Premier ministre n'est pas obligé de démissionner s'il est inculpé mais seulement s'il est reconnu coupable d'un crime après avoir épuisé toutes les procédures d'appel, ce qui pourrait prendre des années. Les manifestants protestaient également contre la gestion de la pandémie de nouveau coronavirus, alors que le ministère israélien de la Santé a annoncé que plus de 1.400 nouveaux cas avaient été enregistrés depuis la veille. Jusqu'à récemment, Israël, qui compte environ neuf millions d'habitants, se vantait de sa gestion de la pandémie, mais le nombre de nouveaux malades est reparti à la hausse au fur et à mesure du déconfinement. Le gouvernement a levé certaines restrictions fin mai, mais en a annoncé de nouvelles la semaine dernière, comme la fermeture des bars, des boîtes de nuit et des salles de sport. Les autorités ont officiellement recensé plus de 41.200 malades, dont 368 sont décédés, selon un bilan communiqué mardi. (Belga)