Des milliers de personnes manifestent contre l'arrestation d'un gouverneur en Russie

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue samedi dans la capitale de la région russe de Khabarovsk (Extrême-Orient) pour dénoncer l'arrestation du gouverneur de cette région, Sergueï Fourgal. Entre 15.000 et 50.000 personnes ont défilé dans le centre de Khabarovsk, selon les médias locaux. Personne n'a été interpellé.Sergueï Fourgal a été arrêté il y a deux semaines par les services de sécurité russes pour meurtres et tentatives de meurtre dans une affaire remontant à 2004 ou 2005. Il aurait donné l'ordre de supprimer plusieurs hommes d'affaires. L'intéressé nie ces accusations. La population locale manifeste depuis lors et dénonce la mainmise de Moscou. Âgé de 50 ans, Sergueï Fourgal a été élu en 2018 sous l'étiquette du parti nationaliste LDPR, supplantant le candidat avancé par le Kremlin. (Belga)