Des navettes de bus gratuites pour relier les quartiers inondés au centre-ville de Liège

Les inondations subies par la province de Liège ont provoqué des dégâts importants aux maisons, mais aussi aux véhicules. Afin d'aider les personnes sinistrées à se déplacer, la Ville de Liège a mis en place, avec l'aide du TEC, des navettes qui relieront les quartiers touchés à la place des Guillemins, où ils pourront reprendre une ligne classique, a annoncé la Ville dimanche.Dès lundi 8h00 (12h00 pour le quartier du Lhonneux) et jusqu'à 20h00, des bus spéciaux gratuits suivront différents circuits et s'arrêteront à la demande. Pour le circuit du quartier du Lhonneux: boulevard de l'Ourthe, rue des Grands prés, quai Borguet, rue de la station, place Willem, quai des Ardennes, pont de Fragnée, avenue Émile Digneffe, place du Général Leman pour arriver à la gare des Guillemins. Concernant le circuit tracé pour le quartier d'Angleur : rue Vaudrée, rue de Tilff jusqu'au terminus de Streupas, demi-tour rue de Tilff, rue du val Benoit, quai Gloesner, pont de Fragnée, avenue Émile Digneffe, place du Général Leman pour arriver à la gare des Guillemins. Enfin, un dernier trajet a été pensé pour le quartier de Renory : quai Gloesner, rue Renory, rue du Chêne, quai Gloesner, pont de Fragnée, avenue Émile Digneffe, place du Général Leman pour arriver à la gare des Guillemins. "Pour le retour vers Chênée ou Angleur, il faudra reprendre un bus classique puis, une fois arrivé dans le quartier, il sera possible de reprendre la navette gratuite en direction de son domicile", a encore précisé la Ville. (Belga)

