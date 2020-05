Des nuages avant le retour du soleil et de températures estivales dès mardi

Dimanche après­-midi, le ciel restant partiellement à très nuageux avec, surtout sur le nord et l'est du pays, localement un risque de quelques ondées ou de faibles pluies, selon le bulletin de l'Institut royal météorologique à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 13 et 19 degrés. Le mercure grimpera dès demain/lundi, mais les nuages devraient toujours dominer le ciel. Le soleil fera son retour mardi.Lundi, le temps sera d'abord souvent ensoleillé. Ensuite, il y aura davantage de champs nuageux dans l'intérieur des terres. Malgré cela, le temps restera généralement sec. Les températures vont grimper avec des maxima de 16 à 22 degrés. Mardi, le temps sera sec et assez ensoleillé, avec quelques voiles d'altitude. Les maxima oscilleront entre 18 ou 19 degrés au littoral et en Haute Ardenne et jusqu'à 25 degrés dans le centre. Le vent sera faible ou modéré de secteur nord à nord­-est. Le soleil ne quittera plus le pays durant le reste de la semaine avec des maxima pouvant atteindre 26 degrés. (Belga)