Des nuages avant un soleil généreux pour vendredi

Mercredi après-midi, le temps sera sec mais les nuages resteront majoritaires, excepté au sud du sillon Sambre et Meuse, prévoit l'IRM. Le vent soufflera faiblement de direction variable. Les maxima oscilleront de 2 ou 3 degrés en Haute Ardenne à localement 9 degrés en Flandre.Mercredi soir et la nuit suivante, le temps restera sec mais l'évolution de la nébulosité est difficile à prévoir dans cette situation anticyclonique hivernale. Localement, du brouillard éventuellement givrant pourra se former. Jeudi, le temps sera calme et sec mais la nébulosité restera abondante. L'extrême sud du pays aura la plus grande probabilité de bénéficier d'éclaircies. On attend des maxima compris entre 2 ou 3 degrés en Hautes Fagnes et 7 à 8 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible de direction variable. Vendredi, au petit matin, les températures frôleront les 0 degré avec un risque de gelées. En journée, de larges éclaircies domineront le ciel. Les températures maximales varieront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible à modéré de sud-est tournant au sud. (Belga)