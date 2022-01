Des nuages, de la pluie et de la neige au menu des prochains jours

Le ciel sera nuageux ce jeudi dans le centre et l'est du pays, avec en cours de journée un risque d'averse qui en Ardenne pourra prendre un caractère hivernal, selon prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'ouest du pays, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés dans le nord­-ouest du pays. Le vent sera faible à modéré et soufflera d'ouest à sud­-sud­-ouest.Pendant la nuit, le ciel deviendra très nuageux et une zone de précipitations transitera sur le pays, à partir de l'ouest. L'IRM prévoit de la neige fondante sur la partie orientale du territoire et de la neige en Ardenne. Le temps deviendra ensuite plus sec en fin de nuit. Les minima seront de l'ordre de ­3 degrés en Hautes Fagnes, de 1 ou 2 degrés dans le centre, et de 3 degrés à la mer, sous un vent de sud­-ouest qui se renforcera, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h à 60 km/h sur les sommets ardennais. Vendredi, la journée sera marquée par un temps variable, alternant averses, nuages et neige fondante ou neige en Ardenne. Le mercure oscillera entre 0 et 6 degrés. Le temps restera inchangé samedi, avec de la pluie depuis l'ouest, de la neige fondante ou de la neige en Ardenne. (Belga)