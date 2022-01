Des nuages et de la pluie avant le retour d'un temps plus froid

Ce mardi après-midi, une perturbation en provenance de la mer du Nord traversera nos régions et y conduira à un ciel souvent très nuageux avec des périodes de pluie, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine. A la côte, le vent sera modéré de secteur nord-nord-ouest. Dans l'intérieur des terres, il sera modéré, d'abord de secteur sud-ouest, avant de virer assez rapidement au secteur nord-ouest.En soirée, le temps deviendra sec sur la moitié nord-ouest du pays avec graduellement même de larges éclaircies. Le sud-est du territoire sera d'abord encore concerné par des pluies; les précipitations prendront ensuite progressivement la forme de chutes de neige sur les hauteurs. Durant la nuit, le temps deviendra sec partout avec d'abord de larges éclaircies, puis à nouveau formation de nuages (bas), surtout en Ardenne. Il fera plus froid avec des minima de -2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à +4 degrés au littoral, en passant par des valeurs voisines de 0 degré dans le centre. Des plaques de glace seront possibles au sud du sillon Sambre et Meuse ainsi que dans le centre. Le début de la journée de mercredi sera marqué par un temps froid et sec avec quelques éclaircies mais aussi un risque de plaques de glace. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira rapidement avec des averses sur le nord et l'est du territoire. Sur les hauteurs de l'Ardenne, quelques chutes de neige sont à prévoir. Il fera plus frais avec des maxima de 0 degré en Hautes-Fagnes à 7 degrés à la côte. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest à nord-ouest, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/ h, surtout au littoral. (Belga)

