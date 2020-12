Des nuages et du vent avant un week-end plus lumineux

Le ciel sera encore chargé ces prochaines heures et le vent gagnera en intensité jusqu'à vendredi. Les maxima oscilleront autour de 7 degrés jeudi et vendredi, annonce l'Institut météorologique (IRM).Jeudi après-midi, le temps restera souvent couvert avec des périodes de pluie. En Ardenne, il s'agira plutôt de précipitations hivernales, voire même de neige au-dessus de 550 mètres où une petite accumulation n'est pas exclue. Les températures maximales se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes, 6 degrés sur le centre et 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de sud se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans l'intérieur des terres et assez fort au littoral. Les rafales pourront atteindre 50 voire 60 km/h. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le temps restera très nuageux avec des périodes de pluie. En haute Belgique, le risque de neige se maintiendra au-dessus de 500 mètres. De la neige fondante pourra temporairement être observée jusqu'à 300 ou 400 mètres. En cours de nuit, une masse d'air plus doux envahira notre pays et les chutes de neige se transformeront en neige fondante ou en pluie sur les hauteurs du pays. Les minima iront de -1 degré en Hautes-Fagnes, à 5 degrés sur le centre et 6 degrés sur l'ouest. Les rafales pourront atteindre 70 à 80 km/h en fin de nuit. Vendredi matin, le temps sera très nuageux avec des averses et des éclaircies. En Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. L'après-midi, le temps deviendra plus sec sur le centre alors que le risque de quelques précipitations se maintiendra sur l'ouest et sur les reliefs de l'est. Les maxima évolueront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou 7 degrés en Flandre. La vitesse du vent diminuera et ne dépassera plus 50 à 60 km/h l'après-midi. Le soleil confirmera son retour samedi mais cela s'accompagnera de plus faibles températures. (Belga)