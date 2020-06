Des orages et puis des températures moins élevées

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des orages se développant localement vendredi après-midi depuis la frontière française et transitant vers le centre, puis l'est du pays. Cela pourrait donner lieu à des pluies abondantes, de la grêle et de fortes rafales. En début d'après-midi toutefois, des éclaircies sur l'est du pays seront encore possibles temporairement sous un temps généralement sec.Les maxima atteindront 32 degrés en plusieurs endroits du nord et nord-est du pays. Ailleurs, ils oscilleront entre 26 et 30 degrés. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au secteur sud-ouest. Vendredi soir et en cours de nuit prochaine, de nouvelles averses potentiellement orageuses se développeront à l'avant d'une zone de pluie qui atteindra la Belgique samedi matin. De la grêle et de fortes rafales de vent seront toujours possibles. Les minima oscilleront entre 16 degrés en haute Ardenne et 19 degrés en plaine. Samedi, une zone de pluie ou d'averses traversera le pays à partir de l'ouest. La nébulosité sera variable à abondante et des averses orageuses seront encore possibles localement. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest mais dans l'est, les averses orageuses resteront temporairement possibles. Les maxima seront de l'ordre de 23 ou 24 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest. Dimanche, une dépression centrée sur l'Écosse déterminera notre temps. Le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses. Les précipitations seront plus régulières et actives au sud du sillon Sambre et Meuse, où un coup de tonnerre n'est pas exclu. De larges éclaircies s'imposeront l'après-midi dans le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 17 et 23 degrés, sous un vent modéré mais assez fort au littoral d'ouest à sud-ouest. (Belga)