Des parents dédommagés après une erreur dans l'implantation d'un embryon

L'hôpital universitaire UZ Brussel doit payer des indemnités à un couple espagnol en raison d'une erreur dans l'implantation d'un embryon, rapporte mercredi les journaux De Standaard et Het Nieuwsblad. Le bébé né de cet embryon devait pouvoir offrir une grève de moelle osseuse au premier enfant du couple mais les médecins ont implanté par erreur un autre embryon, dont des jumeaux non compatibles avec leur frère sont nés.La mère a dû à nouveau tomber enceinte pour qu'un des enfants soit compatible avec l'aîné. Les parents se sont alors tournés vers la justice pour demander réparation. Cette dernière a condamné l'hôpital à leur verser des dédommagements, notamment parce que la greffe destinée à l'aîné a pris du retard. Le quatrième enfant du couple, né en 2018, s'est révélé compatible. Toutefois, les parents ont également été dédommagés car l'arrivée de ce quatrième bébé a été difficile financièrement. La famille a par exemple dû déménager dans un logement plus grand. "Ce verdict va à rebours d'un jugement émis par la Cour de cassation, stipulant qu'il ne peut être question de dommage lorsqu'un enfant en bonne santé naît", a commenté la juriste Fien De Meyer, de l'Université d'Anvers. (Belga)

