Des plaques de givre possibles dans les provinces de Liège et du Luxembourg ce jeudi matin

L'Institut royal météorologique (IRM) annonce jeudi la présence possible de plaques de givre localisées dans les provinces de Liège et du Luxembourg entre 05h00 jeudi et 10h00."Les températures resteront localement légèrement négatives en Ardenne jeudi matin menant donc à un risque localisé de plaques de givre", précise l'IRM. (Belga)

