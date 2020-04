Des policiers et pompiers rendent hommage à un enfant atteint de leucémie à Liège

Plusieurs policiers et pompiers ont rendu hommage, lundi en fin d'après-midi, à un enfant atteint de leucémie et hospitalisé au CHC MontLégia à Liège. L'hommage s'est déroulé dans le cadre de l'émission de RTL-TVI "Belges à domicile vus du ciel", lors de laquelle un hélicoptère affrété par la chaîne privée a survolé Bruxelles et plusieurs coins de Wallonie.C'est devant la nouvelle clinique du MontLégia à Liège vers 18h00 que les services de secours ont réservé une surprise à Ayden, un petit garçon de trois ans atteint d'une leucémie. Une dizaine de véhicules de police et cinq véhicules de pompiers s'étaient rassemblés devant la chambre où Ayden suit sa chimiothérapie pour témoigner de leur soutien. Ils ont également salué le travail des soignants de la nouvelle clinique. L'émission, présentée par Jean-Michel Zecca et Maria Del Rio, a démarré sur le coup de 13h30, depuis RTL House, qui abrite les studios de la chaîne. L'hélicoptère a notamment parcouru Bruxelles, Tournai, Mons, Namur et Liège avant de terminer son périple vers 19h00 à Bastogne. (Belga)