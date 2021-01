Des précipitations hivernales attendues

La zone de précipitations, qui gagnera encore en intensité, se déplacera lentement vers le sud jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Elles prendront une forme hivernale, surtout sur les hauteurs et près de la frontière française. Un peu de neige n'est pas exclue en plaine. Les maxima oscilleront entre -2 et 2 degrés.Le vent, de secteur est, sera faible puis modéré. En soirée et durant la nuit, la zone de précipitations quittera la Belgique vers la France, avec de la neige encore attendue dans le sud-est. Des éclaircies suivront ainsi que le risque de formation de plaques de glace, sous des minima compris entre 0 et -6 degrés. Vendredi, les gelées seront généralisées à tout le territoire, avertit l'IRM. Quelques faibles chutes de neige sont encore possibles à l'extrême sud du pays. Le temps devrait devenir plus sec en cours de journée. Il fera toutefois encore froid, le mercure ne dépassant pas -3 ou -4 degrés sur les hauts plateaux ardennais et 1 ou 2 degrés ailleurs. (Belga)