Des problèmes d'amortisseur font plonger Neuville à la 6e place samedi

Thierry Neuville a vécu une journée de samedi chahutée par des problèmes d'amortisseur. Le Saint-Vithois, 4e vendredi soir, est désormais 6e du Rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes WRC 2022, samedi après-midi.Après 13 des 17 spéciales au menu, Neuville accuse un retard de 7:44.1 sur Sébastien Ogier (Toyota). Le Français est à la lutte pour la victoire avec son compatriote Sébastien Loeb (Ford), qui pointe à 21.1. Troisième, Craig Breen (Ford) est déjà à 1:26.0. "On a réussi à réparer l'amortisseur avant le dernier secteur mais il a rendu l'âme à la fin de la spéciale. On va essayer de rentrer au service, en espérant faire une meilleure journée dimanche", a déclaré Neuville après avoir concédé 2:15.6 dans l'ES13 Saint-Geniez - Thoard sur le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), auteur du scratch. Neuville aurait pu être encore plus loin au classement mais le Belge occupe encore la 6e place profitant notamment des mésaventures du Britannique Elfyn Evans (Toyota), de l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), du Japonais Katsuta (Toyota) ou du Suédois Oliver Soldberg (Hyundai). Louis Louka, copilote de Grégoire Munster, pilote belgo-luxembourgeois qui a opté pour cette deuxième nationalité, figure à la 9e place, à 10:44.1 d'Ogier. Dimanche, deux spéciales inédites, à répéter à deux reprises, boucleront cette édition 2022, première des treize manches du Mondial WRC: La Penne/Collongues (19,37 km) et Briançonnet/Entrevaux (14,26 km), la dernière citée servant également de Power Stage. (Belga)