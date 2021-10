Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h en Belgique : le numéro 1722 activé

Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé mercredi soir par le SPF Intérieur, en réaction à une alerte jaune au vent sur l'ensemble du pays émis par l'Institut royal météorologique (IRM). Des rafales pouvant atteindre localement jusqu'à 100 km/h sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi.Aux alentours de minuit, l'ensemble des provinces belges passeront en alerte jaune. Des rafales de 70 à 90 km/ h sont attendues sur la plupart des régions. Mais des coups de vent bien plus rapides (dépassant les 100 km/h) ne sont pas à exclure, pouvant provoquer des dégâts importants localement. Bruxelles Environnement a annoncé, par mesures de précaution, la fermeture des espaces verts régionaux, ainsi que des parkings de la forêt de Soignes. Des mesures que la Ville de Liège a également mises en place en restreignant l'accès au public des parcs et cimetières. La situation devrait revenir à la normale jeudi (demain) en fin de matinée. Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre. Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger". (Belga)