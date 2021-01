Des suspects belges identifiés grâce à des échanges de données ADN

Depuis le 21 décembre dernier, la Belgique échange de façon automatique ses données ADN avec le Royaume-Uni, en matière de recherche judiciaire. Depuis lors, 312 suspects belges ont été identifiés outre-Manche, rapportent les titres Sudpresse lundi.Depuis la mise en connexion des deux banques de données, ce sont très exactement 2.180 correspondances qui ont été obtenues. "Dans environ 16 % des 2.180 correspondances obtenues, soit 312, un profil génétique de traces non identifié a pu être associé à une personne connue des autorités anglaises, enregistrée dans leur banque de données", précise le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. La majorité de ces correspondances permettant de mettre un nom de suspect sur une trace belge concernent des cambriolages avec pas moins de 223 correspondances. Suivent ensuite les vols avec violence, les associations de malfaiteurs, les faits de mœurs et les stupéfiants. On apprend par ailleurs que quatre traces belges relevées dans le cadre d'un meurtre ont trouvé une correspondance avec un individu déjà fiché dans la banque de données britannique. "Ces correspondances ont été rapportées aux magistrats titulaires des dossiers belges", précise le cabinet du ministre de la Justice. (Belga)