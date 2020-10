Des tissus antibactériens pour les sièges de bus et voitures

Le groupe chimique Solvay a développé un produit qui bloque la contamination d'un large éventail de maladies et qui sert à la conception de textiles divers, allant des sièges de voiture ou de bus aux masques et vêtements de protection, annonce-t-il lundi dans un communiqué.Le nouveau polymère et fil polyamide a été mis au point dans un centre de recherche de l'entreprise au Brésil. Le produit incorpore des agents antiviraux et antibactériens, permettant ainsi au tissu de bloquer la contamination d'un large éventail de maladies. Son action antivirale et antibactérienne reste active tout au long de la durée de vie du textile et offre la même efficacité après d'innombrables lavages, assure-t-on. Le groupe chimique a également développé une technologie antimicrobienne durable qui offre une protection de 24 heures de toutes les surfaces. La nouvelle technologie piège les actifs antimicrobiens en formant un film protecteur sur les surfaces. Elle est fiable sur plusieurs surfaces, y compris le polycarbonate, le verre et le métal, et élimine le besoin de nettoyages continus tout au long de la journée. Solvay est en discussion avec ses clients, fournisseurs et les pouvoirs publics en Europe et en Amérique du Nord pour le développement d'applications à ces deux technologies. "Face à la pandémie, nous nous sommes concentrés sur la manière dont nous pouvions utiliser notre expertise et nos capacités de production pour aider à lutter contre la propagation du Covid-19", a indiqué Ilham Kadri, CEO du groupe Solvay. (Belga)