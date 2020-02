Des vidéos privées d'utilisateurs de Google Photos envoyées à des inconnus

Les vidéos de certains utilisateurs du service cloud Google Photos se sont retrouvées sur les ordinateurs d'autres personnes en raison d'un problème technique, a reconnu le géant américain mardi."Nous informons les gens qu'un bug pourrait avoir affecté les personnes qui ont utilisé Google Takeout pour exporter leur contenu de Google Photos entre le 21 novembre et le 25 novembre", déclare Google dans un communiqué. "Ces utilisateurs pourraient avoir reçu une archive incomplète, ou des vidéos - pas des photos - qui n'étaient pas les leurs." Google Takeout est un service qui permet aux utilisateurs de stocker leurs données, telles que des photos et des vidéos, à partir des différents services Google hors ligne. La société ne précise pas le nombre de comptes affectés et Google Belgique n'est pas en mesure d'indiquer si des Belges sont concernés. "Nous avons résolu le problème sous-jacent et effectué une analyse pour éviter que cela ne se reproduise", ajoute le groupe. (Belga)