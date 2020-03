Des volontaires de la Croix-Rouge en renfort au numéro d'information 0800/14.689

Des volontaires de la Croix-Rouge sont arrivés en soutien du personnel répondant au numéro d'information sur le coronavirus 0800/14.689, afin d'apporter de l'aide psychologique à ceux qui en ont besoin, a indiqué samedi Yves Stevens, porte-parole du centre de crise du ministère de l'Intérieur."Nous subissons tous ces mesures dans notre vie quotidienne", explique M. Stevens. "Cela a un impact psychosocial et entraîne de fortes émotions: chagrin, angoisse, insécurité". Les volontaires de la Croix-Rouge sont spécialement formés à ce genre de mission. La Croix-Rouge travaille en collaboration avec le SPF Santé publique pour diffuser des petits trucs pour traverser de manière saine les mesures de confinement. Il est ainsi conseiller de ne suivre que les informations officielles et se méfier des rumeurs et fausses nouvelles. "Cela ne fait qu'engendrer plus d'insécurité", estime Yves Stevens. Passer son temps à la maison à cuisiner, jardiner ou lire sont des pratiques conseillées. "Introduisez une routine dans vos journées. Reconnaissez vos émotions. Prenez contacts avec vos amis et familles d'une autre façon. Et restez attentifs aux plus vulnérables de notre société". En cas de questions sur les mesures de confinement, Yves Stevens conseille de toujours d'abord consulter le site du centre de crise, lequel est "constamment actualisé". Ceci afin de ne pas surcharger le 0800/14.689 (Belga)