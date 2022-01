Désincarcération pour un accident de la circulation à Liège

Un accident s'est produit entre deux véhicules samedi soir à Liège, indiquent les pompiers de Liège. Une désincarcération a dû être menée et six personnes ont été blessées.L'accident a eu lieu en soirée sur le quai Timmermans à Liège. Pour une raison encore inexpliquée, deux voitures sont entrées en collision. Sur place, les pompiers ont dû procéder à une désincarcération. Trois ambulances se sont également rendues sur les lieux. Six personnes ont été légèrement blessées. La cause de l'accident reste à déterminer. (Belga)

