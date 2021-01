Désormais 72 joueurs et joueuses de l'Open d'Australie, considérés comme cas contacts, en quarantaine stricte

Les organisateurs de l'Open d'Australie ont confirmé dimanche dans un communiqué qu'une quatrième personne a été testée positive au coronavirus dans un troisième vol à destination de Melbourne. Les passagers de cet avion en provenance de Doha sont considérés comme cas contacts par les autorités australiennes, dont 25 joueurs.Cela porte à 72 le nombre de joueurs et joueuses placées en quarantaine stricte durant 15 jours dans leur chambre d'hôtel. Dans leur communiqué, les organisateurs précisent qu'une personne (qui ne fait pas partie de l'Open d'Australie) a été testée positive au coronavirus dans un vol arrivé à Melbourne en provenance de Doha - où se sont joués les qualifications messieurs pour cette première levée du Grand Chelem. Il y avait 58 passagers à bord dont 25 joueurs, et parmi eux Kimmer Coppejans. Ils sont contraints de devoir rester dans leur chambre d'hôtel durant 15 jours sans possibilité de s'entraîner. Une période de quarantaine est imposée à tous ceux qui arrivent en Australie, avec juste une possibilité d'entraînements de 5 heures par jour. Deux autres vols, l'un en provenance de Los Angeles et l'autre d'Abou Dhabi, ont provoqué le même scénario avec 24 et 23 joueurs ou joueuses considérées depuis lors comme cas contacts. (Belga)