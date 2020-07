Detry et Mivis se partagent la 8e place en Autriche à l'Open d'Autriche de golf

Thomas Detry et Christopher Mivis ont tous deux terminé à la huitième place de l'Open d'Autriche de golf, épreuve des Tours européen et Challenge dôtée de 500.000 euros, dimanche, à Atzenbrugg, près de Vienne. Les deux joueurs belges ont conclu le tournoi avec un total de 280, huit sous le par.Detry, 27 ans, pointait en 22e position à l'entame de la dernière journée. Il a réussi un quatrième tour en 68 coups, après trois birdies, un eagle et un bogey. Mivis, 31 ans, a lui gagné quatre places après avoir rendu une carte de 70. Il obtient ainsi son meilleur résultat dans une épreuve du Tour européen. L'Écossais Marc Warren, 39 ans, s'est imposé avec un total de 275, 13 sous le par. Il décroche son cinquième succès sur le Tour européen. (Belga)