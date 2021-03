Deux auto-écoles d'Anvers fermées pour fraude à l'examen de permis de conduire

La police d'Anvers a procédé à la fermeture de deux auto-écoles après avoir détecté des fraudes lors de l'examen théorique du permis de conduire.Les écoles auraient offert la possibilité à leurs clients de venir à l'examen avec des écouteurs et une caméra cachée et de se faire, ensuite, souffler les bonnes réponses. Les clients auraient payé entre 1.000 et 1.500 euros pour bénéficier de ces "largesses". Après avoir été informée de ces pratiques en février, la police a procédé cette semaine à cinq perquisitions dans le district anversois de Deurne, avec le soutien de l'unité d'arrestation et de l'équipe cynophile. Quatre suspects - trois femmes et un homme - ont été arrêtés. Il s'agissait des deux propriétaires des auto-écoles en question et de deux de leurs employés. Les enquêteurs ont également trouvé plus de 15.000 euros en espèces et saisi 14 GSM, 10 ordinateurs portables, 6 ordinateurs, 11 vêtements avec des caméras cachées et plusieurs émetteurs. Les auto-écoles ont été fermées et placées sous scellés. Les suspects seront présentés au juge d'instruction, l'enquête se poursuit entre-temps. La police se dit très préoccupée par ces faits car les clients qui ont utilisé le système frauduleux vont rendre plus dangereuses les rues d'Anvers. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.