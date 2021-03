Deux bébés siamois congolais séparés avec succès à l'hôpital des Enfants Reine Fabiola

Deux petites siamoises congolaises nées en province du Sankuru (centre de la République démocratique du Congo) ont été opérées avec succès à l'hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola, ont fait savoir mercredi soir dans un communiqué conjoint le ministre d'Etat André Flahaut et la Première dame de la RDC, Denise Nyakera Tshisekedi. Les deux personnalités politiques se sont rencontrées ce même jour pour "évoquer la réussite de leur action commune".Nées au mois de novembre 2020, Denise et Cécile sont arrivées en Belgique le 4 mars dernier. La Fondation Denise Nyakera Tshisekedi avait répondu positivement à l'appel lancé fin 2020 par l'asbl belgo-congolaise Les Collines de Selembao "pour soutenir, financer et organiser en Belgique l'opération destinée à séparer les deux petites filles", peut-on lire dans le communiqué. M. Flahaut et Mme Nyakera Tshisekedi saluent l'équipe soignante impliquée, "le professionnalisme et l'engagement sans faille de chacun en dépit du contexte sanitaire". (Belga)

