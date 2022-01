Deux centres de sports d'hiver encore accessibles dans les cantons de l'Est

Il est encore possible de profiter, ce vendredi, des joies de la glisse, dans deux centres de sports d'hiver des cantons de l'Est, indique l'agence du tourisme de l'Est du pays dans son bulletin d'enneigement quotidien.Malgré un manteau blanc d'une dizaine de centimètres sur les hauteurs, seuls les centres de Losheimergraben à Bullange et de Herzebösch à Elsenborn sont encore accessibles. On peut y pratiquer le ski de fond sur des pistes tracées. À Herzebösch, une quinzaine de centimètres de poudreuse, de bonne qualité, recouvre le sol. Du côté de Bullange, la qualité de la neige est un peu moins bonne mais la pratique de ski y est encore possible. (Belga)