Deux départs à Oud-Heverlee Louvain

Yannick Aguemon et Kaveh Rezaei ne joueront plus pour Oud-Heverlee Louvain la saison prochaine. Le contrat de ces deux joueurs n'a pas été prolongé, a annoncé mardi le club de Jupiler Pro League qui a terminé sa saison en D1A en 11e position, dans le ventre mou du classement.Le Beninois Yannick Aguemon, 30 ans, a défendu durant cinq saisons les couleurs louvanistes depuis son arrivée en 2017 de l'Union St-Gilloise. Blessé au genou, il n'aura été que très peu aligné ces deux dernières saisons. Kaveh Rezaei, 30 ans, était lui arrivé à l'aube de cette saison à OHL en provenance de Charleroi avec un contrat d'un an avec option. Une option qui n'a pas été levée pour le milieu de terrain international iranien qui aura fait 12 apparitions sur le terrain en compétition, raccourcie pour lui par une fracture au tibia. (Belga)