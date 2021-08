Deux femmes et un homme retrouvés morts à Gouvy

Les corps sans vie de deux femmes et d'un homme ont été découverts dans la nuit de samedi à dimanche, à 00h10, par les services de police dans une habitation à Gouvy (province de Luxembourg), a indiqué dimanche le parquet de Luxembourg. Tous trois présentent des blessures par balles."D'après les premières informations recueillies, l'individu masculin aurait fait volontairement usage de son arme à l'égard des deux femmes, parmi lesquelles figurait son épouse, entraînant leur décès, avant de se donner la mort", souligne le parquet dans un communiqué. Un juge d'instruction, le procureur de garde, un médecin légiste, l'expert en balistique, ainsi que le laboratoire de police technique et scientifique sont descendus sur les lieux. Le dossier a été mis à l'instruction par le magistrat de service du parquet. Un peu plus tôt dans la matinée, la bourgmestre de Gouvy confirmait à Belga avoir été prévenue par la police, dans la nuit de samedi à dimanche, d'un double meurtre suivi d'un suicide au domicile de Nathalie Maillet, la directrice du Circuit de Spa Francorchamps. (Belga)