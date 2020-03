Deux fois plus d'utilisateurs sur les appli d'apprentissage en ligne Wazzou et Udiddit

Le nombre d'utilisateurs sur les applications d'apprentissage en ligne Wazzou (s'adressant à ceux qui suivent l'enseignement primaire) et Udiddit (secondaire) -mises gratuitement à disposition des écoliers et élèves depuis deux semaines- a doublé en quinze jours, affirme lundi l'éditeur Van In.La tendance s'est accélérée ces derniers jours, avec près de 200.000 exercices supplémentaires quotidiens pour Wazzou, selon Van In. Au total, près de deux millions d'exercices ont déjà été effectués pendant la période de confinement par les écoliers francophones de primaire. Les élèves de secondaire ont fait 1,5 plus d'exercices qu'en temps normal. Depuis le 12 mars, le nombre de nouvelles connexions à Wazzou a augmenté de 85%. Le nombre de nouveaux utilisateurs de Udiddit dans l'enseignement secondaire a connu, quant à lui, une progression de 75%. Le temps moyen de connexion a, pour sa part, progressé de 23% depuis le début de l'année sur Wazzou et a triplé sur Udiddit. Wazzou propose un accès gratuit à l'intégralité des exercices interactifs de mathématiques, de français et de néerlandais. Quant à Udiddit, il met à disposition des élèves les principales collections, telles qu'Actimath, Tandem et Jelly, couvrant ainsi les mathématiques, le français, l'anglais et le néerlandais. Tous les établissements scolaires en Belgique peuvent bénéficier de cet outil. (Belga)