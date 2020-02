Deux journalistes de VTM interpellés en Côte d'Ivoire

Deux journalistes de VTM, Faroek Özgünes et Marieke Lust, ont été interpellés à Abidjan alors qu'ils tournaient un reportage consacré au Franco-Ivoirien Jean-Claude Lacote et à la Belge Hilde Van Acker, qui figurent sur la liste belge des criminels les plus recherchés. Leur détention a duré plusieurs heures, a précisé mardi la rédaction de VTM Nieuws.Hilde Van Acker, 56 ans, et son compagnon franco-ivoirien Jean-Claude Lacote, 53 ans, sont emprisonnés en Côte d'Ivoire dans l'attente de leur extradition vers la Belgique. Le 15 décembre 2011, ils ont été condamnés par défaut à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de Flandre occidentale pour l'assassinat de Marcus Mitchell. Les deux journalistes étaient en train de filmer aux alentours de la prison où est détenu le couple lorsqu'ils ont été appréhendés. Ils ont été incarcérés au sein de la même prison, tandis que leurs GSM ont été saisis. Pendant plusieurs heures, Faroek Özgünes et Marieke Lust n'ont pas eu de contact avec leur rédaction en Belgique. La chaîne de télévision flamande a alors alerté les Affaires étrangères belges, qui ont demandé la libération immédiate des reporters aux autorités ivoiriennes. Les deux journalistes ont été relâchés au bout de quelques heures. (Belga)