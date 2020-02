Deux matches d'Euroligue délocalisés en Slovénie, les adversaires ne veulent pas jouer

Deux rencontres de l'Euroligue féminine de basket de la 14e et dernière journée de la phase de poules, concernant deux équipes italiennes, avaient été délocalisées en Slovénie et devaient se jouer jeudi à Ljubljana, suivant une décision de la FIBA, la fédération internationale de basket suite à la propagation du coronavirus et l'interdiction des manifestations sportives dans le Nord de l'Italie. Les équipes adverses refusent cependant de jouer.Les deux matches concernés sont, dans le groupe A (celui de Castors Braine), le duel entre Venise et Riga et dans le groupe B, la rencontre entre Famila Schio et Sopron. Les Lettones et les Hongroises, en accord avec les autorités de leur pays respectifs, ont refusé de se déplacer en Slovénie pour jouer ces rencontres, estimant que la question de santé de leurs joueuses et leur staff était prioritaire. La FIBA n'a pas encore pris d'autres décisions concernant les deux matches. Dans le groupe A, les Brainoises (7es) accueillent mercredi de leur côté l'USK Prague, 2e du classement, et seule une victoire peut encore qualifier les filles de Frederic Dusart pour l'EuroCoupe. Une défaite serait synonyme d'élimination. Venise (5e) et Riga (6e) doivent jouer aussi pour continuer l'aventure européenne en EuroCoupe. Dans le groupe B, le match entre Famila Schio (2e) et Sopron (6e) est important pour une qualification pour les quarts de finale de l'Euroligue ou pour un passage en EuroCoupe. Le résultat a aussi une influence sur le sort de Lyon ASVEL (3e) et Julie Allemand qui jouent mercredi soir contre le leader de la poule, Fenerbahce. Les quatre premiers de chacune des deux poules se qualifient pour les quarts de finale. Les 5es et 6es sont reversés en EuroCoupe. Les 7es et 8es sont éliminés de toute compétition européenne. Dans le groupe A, Ekaterinbourg et Emma Meesseman sont déjà assurées de la première place de leur poule. L'équipe russe a infligé une correction aux Turques de Cukurova mercredi 112 à 37 avec 11 points l'intérieure flandrienne (4/6 à 2pts, 1/1 à 3pts), 4 rebonds et 3 assists en 16 minutes de jeu. (Belga)