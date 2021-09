Deux membres d'équipage de la compagnie maritime belge Euronav tués au Cap Horn

Deux membres d'équipage du MT Arafura, un pétrolier appartenant à la compagnie maritime belge Euronav, sont morts le 11 septembre près du Cap Horn, rapporte mercredi le magazine de transport Flows, citant la direction du navire. Les deux hommes, de nationalité indienne, ont été emportés par une grosse vague.Selon une déclaration du Northern Marine Management, gestionnaire du navire, le MT Arafura était en transit de Porto do Açu au Brésil vers Long Beach, sur la côte ouest américaine. En passant le Cap Horn, le point le plus au sud de l'Amérique du Sud, le navire a rencontré des conditions météorologiques défavorables avec de fortes houles et des vagues. Le second et le maître d'équipage, tous deux de nationalité indienne, ont été emportés par une vague alors qu'ils tentaient de donner l'alerte à l'avant du navire. Northern Marine débarquera et rapatriera les défunts dès que possible. L'entreprise espère procéder à quelques changements d'équipe par la même occasion. Une enquête sur les circonstances exactes de l'accident est également en cours. Le MT Arafura navigue sous pavillon belge et appartient entièrement à la société belge Euronav, spécialisée dans les pétroliers. (Belga)