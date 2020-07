Deux morts et 16 disparus après l'inondation d'un village au Népal

Au moins deux personnes sont mortes et 16 autres sont portées disparues après qu'une inondation a frappé un petit village au Népal dans la nuit de mercredi à dimanche, ont indiqué les autorités locales.Les inondations provoquées par la mousson ont fait monter le fleuve Bhotekoshi, emportant une douzaine de maisons et endommageant les infrastructures routières de la municipalité de Bahrabise, près de la frontière avec la Chine, dans la région centrale du pays. Nimphunjo Sherpa, le responsable de la zone touchée, a déclaré que l'équipe de secours n'avait pas pu atteindre le site bien que quatre personnes aient besoin de soins médicaux immédiats. "Le personnel de sécurité tente de rejoindre le village avec des hélicoptères", a déclaré M. Sherpa à l'agence de presse allemande DPA. Les catastrophes provoquées par la mousson sont fréquentes au Népal en raison de la topographie montagneuse et des dizaines de grands fleuves. Depuis le début de la saison des moussons en juin, au moins 48 personnes ont perdu la vie dans des inondations et des glissements de terrain, selon le ministère de l'Intérieur. (Belga)