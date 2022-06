Deux morts et plusieurs blessés dans des tirs dans le centre d'Oslo

Deux personnes ont été tuées et plusieurs personnes gravement blessées dans des tirs dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d'Oslo, a annoncé la police norvégienne.Un suspect a été arrêté, a indiqué la police sur Twitter, qui a fait état d'une fusillade près d'un bar alors que les médias norvégiens évoquaient trois scènes de crime. Selon les médias, l'épisode s'est produit près du London Pub, un club gay situé en plein centre de la capitale norvégienne. "La mort de deux personnes est confirmée après la fusillade. Il y a plusieurs blessés graves", a indiqué la police. "En tout, dix personnes reçoivent des soins du personnel de santé. Trois personnes sont gravement blessées", a déclaré le chef des opérations de la police, Tore Barstad, cité par la radio NRK. De son côté, l'hôpital d'Ullevaal a reçu six blessés dont on ignore la condition, a annoncé une porte-parole de l'Hôpital universitaire d'Oslo à la chaîne TV2. Selon NRK, il y a trois scènes de crime sans que l'on sache s'il s'agit de trois lieux totalement différents. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.