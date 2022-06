Deux nageurs décédés entre Blankenberge et Zeebrugge

Daux nageurs sont décédés samedi après-midi à la Côte, entre Blankenberge et Zeebrugge, annonce le chef de corps de la police locale de Blankenberge, Hans Quaghebeur.Ils se trouvaient dans une zone non surveillée entre Blankenberge et Zeebrugge. Les secours ont tenté en vain de réanimer les deux nageurs, deux hommes. Ils sont morts sur place. L'identité des deux nageurs est encore inconnue. "Il sera difficile de les identifier, car ils ne portaient que des maillots de bain et n'avaient aucun document avec eux pour s'identifier", a déclaré le chef de corps. (Belga)

