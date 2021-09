Deux nouvelles étapes pour la vaccination mobile en Wallonie

Deux nouvelles étapes vont s'ajouter, dès la semaine prochaine, au parcours de l'antenne de vaccination mobile pour la région de Charleroi et pour le Centre, annonce jeudi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.L'antenne mobile fera arrêt dans la cité Matadi à Marchienne-au-Pont (le 4/10 et le 25/10) et sur la place Albert Ier de Fayt-Lez-Manage (le 5/10 et le 26/10). Comme pour les autres étapes, tous les citoyens qui le désirent pourront s'y présenter sans rendez-vous pour se faire vacciner avec le vaccin Pfizer ou le Johnson & Johnson pour les plus de 41 ans. Pour rappel, l'antenne mobile sera présente dans les prochaines semaines sur le parking de Ville 2, sur le parking du Sporting de Charleroi, au marché de Courcelles, dans la cité Parc de Marcinelle, dans la cité des oiseaux à Fontaine l'Evêque et au marché de Châtelineau. (Belga)