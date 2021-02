Deux personnes gravement blessées dans un violent incendie à Holsbeek

Deux personnes ont été hospitalisées dans un état grave après un violent incendie à Holsbeek, non loin de Louvain, ont indiqué samedi les pompiers louvanistes.Le feu a pris naissance dans une annexe de la maison avant de se propager à l'habitation même. Une personne a été hospitalisée avec des brûlures au troisième degré et l'autre pour une intoxication au monoxyde de carbone. La maison sera vraisemblablement déclarée inhabitable en raison de l'importance des dégâts. L'incendie a entretemps été maîtrisé. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. (Belga)

