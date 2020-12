Deux roquettes tirées depuis Gaza sur Israël, l'armée frappe le Hamas

Deux roquettes ont été lancées par des Palestiniens depuis la bande de Gaza vers Israël et interceptées par le bouclier antimissile israélien, a indiqué vendredi l'armée israélienne qui a frappé en représailles des installations du mouvement islamiste Hamas.L'armée a indiqué avoir frappé trois installations du Hamas dans la bande de Gaza, dont un site de fabrication de roquettes, une infrastructure souterraine et un poste militaire. "Le Hamas va subir les conséquences de tout acte de terreur en provenance de Gaza", a dit l'armée sur Twitter. Auparavant, des sirènes d'alerte avaient retenti dans la ville portuaire d'Ashkelon (sud) et dans les zones entourant l'enclave palestinienne sous blocus israélien depuis plus d'une décennie, avait indiqué l'armée dans un communiqué. "Deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien (...) et ont été interceptées par le système de défense Dôme de fer", avait précisé l'armée sans faire état de dégât ou de victime. Les urgences médicales israéliennes ont elles indiqué que plusieurs personnes sous le choc avaient été accueillies par leurs services. Le dernier tir de roquette depuis Gaza vers le territoire israélien remontait à plus d'un mois. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et Israël se sont livré trois guerres (2008, 2012, 2014). Malgré une trêve ces derniers mois, les deux camps s'affrontent sporadiquement avec des tirs de roquettes depuis Gaza et des représailles de l'armée israélienne. (Belga)

