Deux tests PCR négatifs pour Thibaut Courtois, qui attend le feu vert pour jouer

Testé positif au coronavirus mercredi, Thibaut Courtois a indiqué jeudi via son compte Twitter qu'il avait passé deux tests PCR, qui ont tous deux donné un résultat négatif. Le gardien des Diables Rouges et du Real Madrid dit maintenant attendre de recevoir le feu vert des autorités pour pouvoir jouer.Mercredi, le Real avait annoncé les tests positifs de quatre de ses joueurs: Thibait Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior. Le Real Madrid, leader de la Liga avec 8 points d'avance sur le 2e, le FC Séville, se rend dimanche à Getafe pour le compte de la 19e journée de championnat. (Belga)